POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Uslar (ots) - Uslar (ke) OT Gierswalde, Schwalbenbreite/Einmündung B241, Harz-Weser Straße,07.03.2022 20:05h Ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Uslar befuhr mit seinem Fahrzeug die Schwalbenbreite und wollte in die Harz-Weser-Straße in Richtung Uslar einbiegen. Eine 28-jährige PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil bog in Höhe der Einmündung in die Schwalbenbreite ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.500 EUR ...

