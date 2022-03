POL-NOM: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am Freitag, den 04. März 2022, entwendeten unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr aus einer offenstehenden Garage eines Einfamilienhauses in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Einbeck ein Fahrrad im Wert von ca. 350 Euro. Das Mountainbike Fuji war sogar mit einem Schloss gesichert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

