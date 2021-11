Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Zu tief ins Glas geschaut

Offenbach (ots)

In der Nacht zum Samstag gegen 01:00 Uhr konnte eine Polizeistreife in der Hauptstraße in Offenbach einen Fahrradfahrer beobachten, der beinahe an den Bordstein fuhr und fast stürzte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Grund schnell eruiert werden. Das Alkoholmessgerät zeigte bei dem 36-jährigen Fahrradfahrer einen Alkoholwert in Höhe von 2,45 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

