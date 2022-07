Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in der Beethovenstraße in Aurich ein Auto entwendet. Der graue Peugeot 5008 mit Auricher Kennzeichen stand zur Tatzeit auf einer Grundstücksauffahrt. Am Dienstagnachmittag wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Straße Am Bahndamm wieder aufgefunden, allerdings ohne Kennzeichen und Kennzeichenhalterungen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606125.

Norden - Gartenhütte aufgebrochen

In der Westermarscher Straße in Norden kam es zu einem Einbruch in eine Gartenhütte. Unbekannte verschafften sich auf einem Grundstück zwischen Mittwoch, 01.07.2022, und Sonntag, 05.07.2022, gewaltsam Zutritt zu der Hütte und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Gartengerät. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall mit E-Scooter: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zu Donnerstag in Aurich an der B 210 ereignet hat. Auf dem Radweg der Emder Straße wurde der Polizei gegen 0.15 Uhr eine verletzte Person in Höhe eines Schnellrestaurants gemeldet. Der 38-jährige Mann war offenbar mit seinem E-Scooter gestürzt. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04941 606215.

