Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Reifen illegal entsorgt

Unbekannte haben in Ardorf illegal Reifen entsorgt. Rund 20 Altreifen wurden zwischen Freitag und Dienstag in der Heglitzer Straße auf einem Parkplatz abgelegt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Wittmund ereignete sich am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 6 Uhr und 14.15 Uhr stieß in der Schloßstraße vor einem Bankinstitut ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Renault Megane. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

