Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Verkehrsunfallflucht

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Großheide - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr kam es auf dem Königsweg in Großheide zum Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 20-jährige Fiat-Fahrerin fuhr zur genannten Zeit den Königsweg in Fahrtrichtung Eversmeer und wollte nach links in die Südarler Landstraße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie hierzu verkehrsbedingt warten. Ein entgegenkommender PKW kollidierte beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel des Fiats. Beide Außenspiegel wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW setzte seine Fahrt in Richtung Großheide fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell