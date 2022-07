Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener Fahrzeugführer

Beamte der Polizei Aurich kontrollierten am Montagabend gegen 23:22 Uhr einen 35-jährigen BMW-Fahrer, der mit seinem Auto auf der Esenser Straße fuhr. Ein Zeuge teilte zuvor die auffällige Fahrweise des Mannes mit. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Großefehn - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignete sich am Montag gegen 15.15 Uhr in Aurich-Oldendorf. Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW Polo auf dem Postweg in Richtung Ostgroßefehn und wollte nach links auf die Oldendorfer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine 28-jährige Golf-Fahrerin, die in Richtung Holtrop unterwegs war. Es kam es zum Zusammenstoß beider Autos, in dessen Folge der VW Golf gegen eine Hauswand prallte. Die beiden Fahrzeugführerinnen mussten durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund von auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die betroffene Strecke auf dem Postweg halbseitig gesperrt.

Norden - Verkehrsunfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Deichstraße in Norden beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen neben ihm abgestellten VW Golf und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen Mittwoch um 11.30 Uhr und Montag um 13.40 Uhr. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

