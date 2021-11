Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermisstensuche

Linz (ots)

Am Mittwochnachmittag meldete eine Frau ihre 76-jährige Mutter als vermisst. Die Tochter gab an, dass ihre Mutter nach einem längeren Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause sei. Während ihrer Abwesenheit habe die Mutter das Haus verlassen. Die Tochter äußerte gegenüber der Polizei, dass sie sich Sorgen mache unter anderem wegen des Gesundheitszustandes der Mutter. Die Polizeiinspektion leitete Suchmaßnahmen mit eigenen Kräften, der Feuerwehr Linz und einem Maintrailer ein. Am Abend wurde die Frau wohlbehalten in der Innenstadt von Linz von Kräften der Feuerwehr angetroffen. Nach ärztlicher Untersuchung konnte die Frau nach Hause entlassen werden.

