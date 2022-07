Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wiesmoor/Großefehn - Autos aufgebrochen

In Wiesmoor brach eine bislang unbekannte Person in der Nacht zu Dienstag mehrere Autos auf. In der Rhododendronstraße und im Fliederweg wurden nach ersten Erkenntnissen im Zeitraum von 2 bis 4.30 Uhr die Seitenscheiben von insgesamt vier Autos beschädigt. Auf diese Weise verschaffte sich die Person offenbar Zugang zum Fahrzeuginnenraum. In einem Fall konnte eine Geldbörse mit Bargeld erbeutet werden. Der Polizei liegt die Beschreibung einer männlichen Person vor, die sich im tatrelevanten Zeitraum an den Tatörtlichkeiten aufgehalten haben soll Die Person soll männlich,180 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Vermutlich war die Person mit einer Kapuzenjacke, einer Jeans und schwarzen Turnschuhen der Marke Adidas bekleidet und trug eine FFP2 Maske. Bereits am vergangenen Freitagmorgen stellten Anwohner vier aufgebrochene Autos im Bereich der Lindenstraße in Großefehn fest. Auch hier verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendete hieraus Wertsachen. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Aurich unter Telefon 04941 606215 entgegen. Im Sinne der Straftatenverhütung weist die Polizei darauf hin, dass Bargeld und sonstige Wertsachen niemals im freistehenden Fahrzeug gelagert werden sollten. Bei hochwertigen Fahrzeugen mit sogenanntem Keyless-Go-System wird zudem dazu geraten, die Autoschlüssel in speziellen Behältnissen zu lagern, um ein Abfangen des Schlüsselsignals zu verhindern. Hierzu kann sich auch das mehrfache Umwickeln des Schlüssels mit Alufolie eignen.

Victorbur - Straße mit Farbe beschmiert

Mit weißer Sprühfarbe verunreinigte am Dienstagabend eine bislang unbekannte Person die Deichhauser Straße in Victorbur. Der Vorfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 20 und 21 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Osteel - Bienenbeuten gestohlen

Eine bislang unbekannte Person entwendete in der Schoonorther Landesstraße in Osteel zwei sogenannte Bienenbeuten. Dabei handelt es sich um Bienenkästen mitsamt Völkern. Die entwendeten Kästen bestehen aus grünem Hartstyropor. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenem Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe entgegen unter Telefon 04934 910590.

