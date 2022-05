POL-PDPS: Sicherstellung von fast 50 Gramm Cannabis und anderen Gegenständen

Pirmasens (ots) - Am Montagmittag in der Zeit von 12:15: Uhr- 12:40 Uhr parkte eine 36-Jährige ihren blauen Fiat Punto auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Zweibrücker Straße. Als die Geschädigte wieder zu ihrem Auto zurückkam, stelle sie eine Delle am hinteren Kotflügel linksseitig fest. Vermutlich beschädigte ein bislang noch unbekannter Ver-kehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den Pkw der ...

mehr