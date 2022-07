Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einem Lebensmittelmarkt in der Schmiedestraße in Wittmund kam es zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Skoda Octavia. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 06.07.2022, und Sonntag, 10.07.2022. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Betrunken gefahren

Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei am Dienstagmorgen in Wittmund gestoppt. Die Beamten hielten die 55-jährige Frau gegen 8.30 Uhr auf der Esenser Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Friedeburg - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in Friedeburg kam es zu einer Unfallflucht. Am Dienstag zwischen 9.45 Uhr und 10.05 Uhr stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Mercedes CLK. Der Mercedes wurde am Heck beschädigt. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04462 9110.

