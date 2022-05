POL-NMS: 220530-1-pdnms PKW gegen Baum, Neumünster

Neumünster (ots) - Erstmalig seit der Aufhebung von Corona-Kontaktverboten konnten wieder die sog. Vatertagstouren stattfinden. Aus den Erfahrungen vergangener Jahre war mit größeren Menschansammlungen, insbesondere an den Seen in Neumünster-Einfeld und in Bordesholm zu rechnen. Die Dienststellen der Reviere Neumünster und Bordesholm waren darauf taktisch und personell vorbereitet. Während am Einfelder See praktisch ...

mehr