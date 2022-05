Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Fazit der polizeilichen Einsatzlage zu Himmelfahrt

Neumünster (ots)

Erstmalig seit der Aufhebung von Corona-Kontaktverboten konnten wieder die sog. Vatertagstouren stattfinden. Aus den Erfahrungen vergangener Jahre war mit größeren Menschansammlungen, insbesondere an den Seen in Neumünster-Einfeld und in Bordesholm zu rechnen. Die Dienststellen der Reviere Neumünster und Bordesholm waren darauf taktisch und personell vorbereitet.

Während am Einfelder See praktisch den ganzen Tag keine Party zu erkennen war, fanden sich auf der Vogelwiese am Bordesholmer See im Verlauf des späteren Nachmittags ca. 90-100 Jugendliche ein, die dort friedlich feierten. Erst zum Ende der Veranstaltung kam es dort zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, die sich gegenseitig leicht verletzten. Auch in den anderen Bereichen der Polizeidirektion Neumünster kam es nur vereinzelt zu Einsätzen, die auf Vatertagstouren zurückzuführen sind. Abschließend kann festgestellt werden, dass es die Einsatzkräfte mit einem erfreulich ruhigen Christi Himmelfahrtstag zu tun hatten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell