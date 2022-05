Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220524-4-pdnms Update II - Schwerer Verkehrsunfall BAB 7, Holmmoor, Fahrtrichtung Süden

BAB 7/Holmmoor (ots)

BAB 7/Holmmoor/Bei den beiden Fahrzeugen, die an dem Unfall beteiligt waren, handelt es sich um zwei Fiat Ducato (Sprinterklasse) einer dänischen Spedition. Der Fahrer des aufgefahrenen Fiats ist 26 Jahre alt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das UKE geflogen. Seine Beifahrerin ist 24 Jahre alt. Sie kam mit schweren Verletzungen in das AK Heidberg. Der 66-jährige Fahrer es ersten Fahrzeugs wurde nur leicht verletzt und verblieb am Unfallort. Der aufgestaute Verkehr wurde frühzeitig abgeleitet, über die Raststätte geführt und einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Zurzeit finden die Aufräumarbeiten statt.

