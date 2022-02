Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Bereits am Donnerstag, 24.02.2022, ereignete sich zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz von Discountern in der Straße An der Karlspuppe. Der oder die unbekannte Verursacherin beschädigte bei einem Parkmanöver einen abgestellten Pkw Skoda Superb und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden am Skoda in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang und zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) entgegen. Die Bezugsnummer lautet 0046208/2022. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell