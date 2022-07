Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Esens - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwochmorgen gegen 10.58 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Esens einen 26-jährigen Audi-Fahrer, der auf dem Nordring in Esens unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Esens - Fußgängerin wird bei Unfall leicht verletzt

Eine 37-Jährige ist bereits am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Esens leicht verletzt worden. Die Frau war nach ersten Erkenntnissen gegen 3.30 Uhr fußläufig auf dem Fuß-und Radweg entlang der Norder Straße in Richtung Holtgast unterwegs. Eine hinter der Frau in die gleiche Richtung fahrende 31-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr auf die Fußgängerin auf. Beide Frauen kamen zu Fall. Die 37-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An ihrer Kleidung entstand Sachschaden.

Wittmund - Einkaufswagen rollt gegen Auto

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagabend zwischen 18.15 und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Wittmund. Ein 34-Jähriger parkte seinen Mazda 3 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes und ging einkaufen. Als er zurückkam, stellte er an seinem Auto leichten Sachschaden und direkt daneben einen Einkaufswagen fest. Vermutlich ist der Einkaufswagen durch den unbekannten Verursacher nicht angekettet worden und dann gegen den Mazda gerollt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

