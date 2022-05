Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 13. Mai 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Verkehrsunfallflucht

Mittwoch, 11.05.2022, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 12.05.2022, 07:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß zum Parken in der Engelnstdeter Straße abgestellten PKW Mercedes. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den am Mercedes entstandenen Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro weiter zu kümmern. Hinweise: 05341 / 1897-0.

