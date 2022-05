Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Aufzugstür im Klinikum beschädigt.

Lippe (ots)

Erst jetzt erhielt die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung im Klinikum in der Röntgenstraße am Abend des 27.04.2022. Unbekannte beschädigten zwischen 17.00 und 20.00 Uhr eine Aufzugstür aus Glas und richteten damit einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro an. Ein Verursacher oder eine Verursacherin des Schadens meldete sich nicht. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, setzt sich bitte unter der 05222 98180 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.

