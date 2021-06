Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 10. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schandelah: PKW Seitenscheibe eingeschlagen, Handtasche entwendet

Mittwoch, 09.06.2021, zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr

Unbekannte Täter schlugen am Mittwochmittag die Seitenscheibe eines zum Parken auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 631, Bereich Schandelah, abgestellten VW Golf ein. Aus dem Fahrzeug wurde die hierin abgelegte Handtasche entwendet. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld auch diverse persönliche Papiere. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 600 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Salzdahlum: Geschwindigkeitskontrolle, 72 Autofahrer zu schnell

Die Polizei führte am Mittwochmorgen, zwischen 07:00 Uhr und 09:50 Uhr, kontrollierte die Polizei Wolfenbüttel mit dem Radarwagen in Höhe der dortigen Kindertagesstätte die Geschwindigkeit der auf der Braunschweiger Straße fahrenden Fahrzeuge. Insgesamt passierten rund 1000 Fahrzeuge die Messstelle. Hiervon waren, bei vorgeschriebenen 30 km/h, 72 Fahrer schneller unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Fahrtzeug welches doppelt so schnell, also mit 60 km/h, unterwegs war. Die Kontrollen, insbesondere vor Schulen und Kindertagesstätten, werden fortgesetzt.

