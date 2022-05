POL-LIP: Lemgo. Elektrogeräte aus Fahrzeugen gestohlen.

Lippe (ots) - Wegen Gehwegarbeiten kam es in der Arminstraße zu einer Engstelle. Dort wurde am Freitag (06.05.2022) in der Zeit von 8 bis 15 Uhr ein geparkter Seat an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Der Unfallschaden beträgt etwa 1500 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Detmold zu wenden, Tel. 05231/ 6090. Pressekontakt: ...

