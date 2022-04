Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Auto aufgebrochen

Schwegenheim (ots)

Am Mittwochmittag (15.00 - 15.40 Uhr) parkte eine 72-jährige Autofahrerin ihren PKW auf einem Waldparkplatz in der Nähe des Kräutergartens in Schwegenheim, um dort spazieren zu gehen. Als sie zurück an ihr Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass die Seitenscheibe eingeschlagen und ihre Geldbörse aus dem Innenraum entwendet wurde. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

