POL-OH: Körperverletzung - Zeugen gesucht - Trickbetrug - Tipps der Polizei - Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwoch (16.03.) gegen 19.15 Uhr rempelte ein Unbekannter einen 59-jährigen Mann aus Fulda in der Buttlarstraße mehrfach an. Der Fuldaer lief auf dem Gehweg, als er von dem Mann angesprochen und mehrfach körperlich von hinten touchiert wurde. Als sich der 59-Jährige schließlich umdrehte, schlug der Täter ihm unvermittelt mit der Faust auf den Kopf. Anschließend lief der Unbekannte über die Kurfürstenstraße in Richtung Bahnhof davon. Der Fuldaer wurde durch den Faustschlag leicht verletzt und vor Ort durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch behandelt. Der unbekannte Täter kann als circa 1,85 Meter groß, mit dunkler Kleidung und einer auffallend eckigen Kappe beschrieben werden. Weitere Hinweise zu dieser Körperverletzung bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug - Tipps der Polizei

Dipperz. Am Mittwoch (16.03.) nahmen unbekannte Trickbetrüger über einen Messenger Dienst Kontakt zu einem Mann aus Dipperz auf und gaben sich als naher Angehöriger aus. Im weiteren Kontakt erklärten die Schwindler dem Dipperzer, dass sich der Verwandte in einer dringlichen Notlage befinde und in diesem Zusammenhang dringend Geld an einen anderen Kontoempfänger übersandt werden müsse. Der Mann glaubte den Angaben der Anrufer und veranlasste eine Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages an ein ihm unbekanntes Konto. Erst später erkannte er den Betrug und informierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Haimbach. Am frühen Donnerstagmorgen (17.03.), gegen 1.30 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in der Merkurstraße einzubrechen. In diesem Zusammenhang hoben die Täter zunächst einen nahegelegenen Gullydeckel aus der Halterung. Anschließend warfen die Unbekannten den schweren Gegenstand gegen die Eingangstür. Hierdurch splitterte das Glas der Tür und es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Täter im Anschluss an die Tat in Richtung der Markusstraße. Weitere Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

