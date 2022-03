Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geschäftseinbruch - Baumaschine gestohlen

Geschäftseinbruch

Schotten. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Mittwoch (16.03.) eine Tür zu einem Geschäft in der Straße "Auf der Oberwiese" im Ortsteil Rainrod auf. Anschließend begaben sich die Einbrecher in das Innere des Gebäudes und öffneten einen dort befindlichen Tresor gewaltsam. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumaschine gestohlen

Kirtof. Von einer Baustelle im Bereich des Unteren Haselwegs entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitag (11.03.) bis Mittwoch (16.03) eine Dachziegelzange im Wert von rund 2.000 Euro. Zur Tatzeit war die etwa 50 Kilogramm schwere Baumaschine mit zwei Metallhaken an einem Kran befestigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

