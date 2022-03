Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geschäft - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Geschäft

Lispenhausen. Ein Lebensmittelgeschäft in der Nürnberger Straße wurde in der Nacht zu Mittwoch (16.03.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer rückwärtig gelegenen Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Anschließend entwendeten die Langfinger Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Wildeck. Das vordere und hintere amtliche Kennzeichen ROF-LP 86 eines silbernen Peugeot 206 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (16.03.) im Ortsteil Hönebach. Zur Tatzeit stand das Auto in der Schulstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

