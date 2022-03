Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE: Geldautomat gesprengt - Zeugenaufruf

Vogelsbergkreis (ots)

UPDATE: Geldautomat gesprengt - Polizei fahndet und bittet um Hinweise

Schwalmtal. Nach einer Geldautomatensprengung am frühen Mittwochmorgen (16.03.), gegen 2.20 Uhr, in einer Bankfiliale in der Straße "Am Wasser" im Ortsteil Brauerschwend, hat die Kriminalpolizei Alsfeld die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang führten Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes am heutigen Morgen aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Vor diesem Hintergrund wurde der Bereich um den Tatort weiträumig abgesperrt, sodass auch die Landstraße zwischen Schwalmtal-Brauerschwend und Wallenrod vorübergehend vollgesperrt werden musste.

Durch die Sprengung kam es zu einem Brand in der Filiale. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise zeitnah löschen, bevor es auf andere Gebäudeteile übergriff. Personen wurden nicht verletzt.

An dem Gebäude sowie dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden - nach ersten vorläufigen Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Wer hat in Brauerschwend in den Morgenstunden, ab 1.30 Uhr oder auch in den Tagen zuvor, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell