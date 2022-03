Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall mit unklarem Hergang

Bebra. Am Montag (14.03.) kam es gegen 14.30 Uhr in der Hersfelder Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer VW Golf eines 20-jährigen Rotenburgers und ein blauer VW Caddy eines 31-Jährigen aus Fuldatal stießen beim Abbiegen im Bereich eines dortigen Tankstellengeländes zusammen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Tel. 0662/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Unfallflucht in Herbstein - Zeugen gesucht

Herbstein. Am Donnerstag (03.03.) kam es zwischen 10 und 12:15 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine 54-jährige Frau aus Ulrichstein stellte ihren grauen Hyundai Kona zunächst auf dem Parkplatz des Thermalbades und später auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Herbstein ab. Bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie Beschädigungen an der rechten Frontschürze und dem vorderen rechten Kotflügels fest. Am Pkw der Ulrichsteinerin entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. An welcher der beiden Örtlichkeiten der Schaden entstand, ist aktuell nicht bekannt. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell