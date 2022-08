Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen - Unterriexingen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 20:30 Uhr und Sonntag 09:30 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Industriestraße in Unterriexingen zu und brachen in eine Firma ein. In einem Gebäudeteil der Firma brachen die Täter einen vorgefundenen Tresor auf und entwendeten den gesamten Inhalt. Wie hoch der entstandene Schaden sowie das erlangte Diebesgut ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

