Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Aufmerksame Seniorin vertreibt Einbrecher- Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Samstagmorgen (13.08.2022) bei dem Versuch, in eine Wohnung an der Hasenbergsteige einzubrechen, ertappt worden. Der Unbekannte versuchte zwischen 03.15 Uhr und 03.45 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Eine 73 Jahre alte Anwohnerin wachte durch die Geräusche auf und sprach den Mann an, der daraufhin flüchtete. Da die Frau zunächst davon ausging, dass es sich bei dem Unbekannten um einen Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle handelt, erstattete sie erst am Abend Anzeige bei der Polizei. Polizeibeamte entdeckten daraufhin Hebelspuren am Fensterrahmen.

Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen etwa 170 bis 175 Zentimeter großen schlanken Mann handeln. Er trug dunkle lange Oberbekleidung, eine dunkle lange Hose sowie eine Mütze.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell