Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kettensägen bei Einbruch erbeutet

Nümbrecht (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma auf der Straße "Alte Ziegelei" am Dienstag (10. Mai) haben Diebe drei Kettensägen und eine Heckenschere mitgehen lassen. Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Diebe zwischen 0.50 Uhr und 1.50 Uhr ein Fenster aufbrachen und so in das Gebäude gelangten. Dort durchtrennten sie die Sicherungsseile der Geräte und flüchteten anschließend mit der Beute. Die Einbrecher trugen Kapuzenpullover. Ihre Gesichter waren augenscheinlich mit Masken bedeckt. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

