POL-GM: Versuchter Einbruch in Bank

Bergneustadt (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Grafenweg" haben Unbekannte am Freitag (6. Mai) Geld und Schmuck gestohlen. In der Tatzeit zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr gelangten die Einbrecher über ein Fenster in das Haus, nachdem sie den davor befindlichen Rollladen hochgeschoben und das Fenster aufgehebelt hatten. Eine Zeugin beschreibt den einen Tatverdächtigen als etwa 1,80m groß ...

