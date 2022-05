POL-GM: Geld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Gummersbach (ots) - Bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt haben Unbekannte in der Straße "Lockenfeld" in Gummersbach-Windhagen mehrere Alufelgen und Reifen gestohlen. Zwischen 23 Uhr am Donnerstag (5. Mai) und Freitagmorgen schlugen die Täter eine Plexiglasscheibe von einem Garagentor ein und gelangten so in die Werkstatt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

