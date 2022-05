POL-GM: Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Radevormwald / Nümbrecht (ots) - Das hintere Kennzeichen eines Ford Fiesta ist im Zeitraum zwischen Freitag (6. Mai, 20.30 Uhr) und Samstag (7. Mai, 15.30 Uhr) gestohlen worden. Das Auto parkte auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße in Radevormwald. Bei dem Diebesgut handelt es sich um das Kennzeichen GM-YC28. In Nümbrecht entwendeten Diebe zwischen 19.30 Uhr am Freitag (6. Mai) und 11.35 Uhr am Samstag (7. Mai) das hintere Kennzeichen GM-V810 von einem Audi. Das ...

mehr