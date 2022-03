POL-CUX: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Wingst. Am Samstagabend (26.02.2022) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 22:25 Uhr einen 30-jährigen Oberndorfer mit seinem Ackerschlepper in der Wasserwerkstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Der Mann gab an am Vorabend und im Laufe des Samstages Alkohol konsumiert zu haben. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

