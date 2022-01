Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Einbruch

Wasbüttel (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Kindertagesstätte an der Schulstraße in Wasbüttel einzubrechen. Dazu wurde versucht ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln, dies misslang jedoch, sodass es nicht zum Einstieg in das Gebäude kam. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, teilen die Beobachtungen bitte der Polizei in Meine, unter 05304 9123-0, mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell