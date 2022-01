Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrraddieb nutzt die Gelegenheit

Gifhorn (ots)

Weil er nur kurz in das Geschäft wollte, ließ ein Leiferder sein Fahrrad für den Moment ungesichert vor dem Ceka-Kaufhaus in der Gifhorner Fußgängerzone zurück. Diese Gelegenheit nutzte am Dienstagmorgen gegen 09:10 Uhr ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin und entwendetet das 2000 Euro teure Pedelec. Als der Geschädigte nach etwa fünf Minuten aus dem Geschäft kam, musste er den Diebstahl feststellen und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Pedelec ist von der Marke Winora und in dunkelgrau lackiert. Zeugen und Hinweisgeber, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Die Polizei empfiehlt ein Fahrrad, oder auch den privaten E-Scooter, niemals ungesichert abzustellen. Auch wenn das Fahrzeug durch die Schaufenster "im Blick" gehalten werden kann, bietet der ungesicherte Umstand günstige Gelegenheit für einen Diebstahl.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell