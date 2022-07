Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich schwer

Polizei appelliert, Trainings zu besuchen

Xanten (ots)

Am Samstag gegen 19.00 Uhr stürzte eine 62-jährige Frau aus Oberhausen, als sie im Naturschutzgebiet "Bislicher Insel" mit ihrem Pedelec fuhr.

Die Oberhausenerin fuhr in Richtung Eyländer Weg. Eigenen Angaben zufolge hatte sie ein Schlagloch übersehen und war infolgedessen gestürzt.

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Leichtigkeit und Unabhängigkeit, die diese besonderen Räder ermöglichen, hat auch ihren Preis, denn die Handhabung und der Umgang sind nicht ganz einfach. Daher bietet die Polizei kostenlose Trainings an, denn es kommt immer wieder zu Unfällen oder Stürzen.

In den Sommerferien bieten die Kolleginnen und Kollegen in allen Städten und Gemeinden kostenlose Pedelec-Trainings an. Selbst, wenn man schon längere Zeit ein Elektrofahrrad besitzt, können die Polizisten noch wertvolle Tipps mit auf den Weg geben.

Daher unser Appell: Anmelden und einfach mal mitmachen!

Weitere Infos gibt es hier:

https://wesel.polizei.nrw/sites/default/files/2022-05/Pedelec-Trainings.pdf

Und zu guter Letzt unsere Bitte: Benutzen Sie einen Helm! Das ist zwar keine Pflicht, doch gerade bei einem Sturz kann es "oben ohne" zu schlimmen Kopfverletzungen kommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell