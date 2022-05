POL-S: Fußgänger angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Ost (ots) - Unbekannte haben am Sonntag (15.05.2022) versucht, in eine Wohnung an der Mönchstraße und der Ameisenbergstraße einzubrechen. Ein Anwohner bemerkte an der Mönchstraße gegen 23.10 Uhr zwei Männer, die sich verdächtig an einem Balkon einer Erdgeschosswohnung aufhielten. Als er die beiden Männer ansprach, flüchteten sie in Richtung Heilbronner Straße. Der Zeuge beschrieb einen der ...

