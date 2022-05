Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Ost (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (15.05.2022) versucht, in eine Wohnung an der Mönchstraße und der Ameisenbergstraße einzubrechen. Ein Anwohner bemerkte an der Mönchstraße gegen 23.10 Uhr zwei Männer, die sich verdächtig an einem Balkon einer Erdgeschosswohnung aufhielten. Als er die beiden Männer ansprach, flüchteten sie in Richtung Heilbronner Straße. Der Zeuge beschrieb einen der Flüchtenden als etwa 170 bis 175 Zentimeter großen, muskulösen Mann mit langen, dunkelbraunen, nach hinten gegelten Haaren. Er trug ein hellblaues T-Shirt ohne Aufdruck. Sein mutmaßlicher Komplize soll etwa 180 Zentimeter groß sein und lockiges Haar haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt, beide sollen höchstens 19 Jahre alt sein. An der Ameisenbergstraße scheiterten Unbekannte bei dem Versuch, zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr eine Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

