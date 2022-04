Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Kleingartenanlage Horstring

Landau (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Landau in mehrere Parzellen der Kleingartenanlage Horstring eingebrochen. Wer in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet dies bitte bei der Polizei Landau.

