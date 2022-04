Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Fahrraddiebstähle in einer Nacht

Böbingen (ots)

In der Nacht von Samstag, den 16.04.2022 auf Sonntag, den 17.04.2022 kam es in Böbingen im Bereich der Luitpoldstraße sowie im Feld zu jeweils einem Fahrraddiebstahl. Gestohlen wurden zwei Mountainbikes. Täterhinweise liegen bisher keine vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323-955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell