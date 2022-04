Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verlorener Lattenrost sorgt für Verkehrschaos

BAB 65 - Landau-Zentrum (ots)

Am 21.04.2022, gegen 17:32 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim mit seinem Gespann aus PKW und Anhänger die BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf dem Anhänger transportierte er einen nagelneuen Lattenrost. Auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Zentrum fiel der völlig ungesicherte Lattenrost vom Anhänger und landete auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten Brems-und Ausweichmanöver durchführen, um nicht mit dem Lattenrost zu kollidieren. Der Lattenrost wurde durch die eingesetzten Beamten von der Fahrbahn geräumt. Zu einer Schädigung von Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Der Verlierer wurde durch die eingesetzten Beamten auf der Autobahn angetroffen und ihm wurde die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Nachsicherung untersagt. Den 51-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.

