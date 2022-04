POL-PDLD: Dank Zeugen Ladendiebe erwischt

Bad Bergzabern (ots) - In der Luitpoldstraße wurden am 19.04.2022 mehrere zerkratzte Pkw festgestellt. An den geparkten Fahrzeugen wurde der Lack an verschiedenen Stellen beschädigt und ein Sachschaden von insgesamt 12.000 Euro angerichtet. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 ...

mehr