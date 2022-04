Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern Verkehrskontrollen

Bad Bergzabern (ots)

Am 20.04.22, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Zeit von 18:00 Uhr und 02:00 Uhr im Rahmen von Verkehrskontrollen die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer. Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Fahrers eines Pkw Mitsubishi in der Kapeller Straße, wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer musste sein Fahrzeug in Schweigen-Rechtenbach, an der Schmalwiese stehen lassen, nachdem der Alkoholtest einen Wert nahe der 0,5-Promille-Grenze ergeben hatte. Bei den Kontrollen von insgesamt über 50 Personen ergaben sich weitere 6 gebührenpflichtige Verwarnungen, 5 Mängelberichte.

