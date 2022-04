Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wasserzählautomat aufgebrochen

Edenkoben (ots)

In den zurückliegenden Tagen wurde der Wasserzählautomat auf dem Wohnwagenabstellplatz in der Bahnhofstraße in Edenkoben zum wiederholten Male aufgebrochen. Die genaue Tatzeit lässt sich nicht eingrenzen. Es wurde eine unbekannte Menge an Münzgeld aus der darin befindlichen Geldkassette entnommen.

Zeugen, die eventuelle verdächtige Feststellungen wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

