Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auto entwendet

Landau (ots)

Am Mittwoch, 20.04.2022, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit 00:15 Uhr und 07:30 Uhr einen vor einer Werkstatt in der Queichheimer Hauptstraße abgestellten Opel Corsa mit LD-Kennzeichen. Den Schlüssel zum Fahrzeug stahlen sie vermutlich aus einem an der Werkstatt angebrachten Briefkasten. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de. Ob ein Zusammenhang zu den Vorgängen an einer Landauer Lackiererei am späten Abend des 19.04.2022 besteht, wird geprüft und ist auch Gegenstand der Ermittlungen (siehe auch: POL-PDLD: Autos geklaut und auf der Felge geflüchtet | Presseportal).

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell