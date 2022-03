Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermisster Berliner in Bielefeld wohlbehalten angetroffen - Bundespolizei organisiert Rückfahrt

Bielefeld (ots)

Einen in Berlin vermissten 79-jährigen Senior haben Beamte des Bundespolizeireviers Bielefeld am Sonntagmittag (27.März) am Boulevard festgestellt. Passanten hatten die Polizei informiert, da der ältere Herr einen hilfsbedürftigen Eindruck auf sie machte.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten nach einer Überprüfung der Personalien des Mannes fest, dass dieser als vermisste Person gesucht wurde. Der an Demenz erkrankte Berliner hatte seine Pflegeeinrichtung in den Morgenstunden verlassen und war nicht wieder zurückgekehrt.

Laut eigenen Aussagen wollte der Mann mit dem Zug nach Plauen fahren.

In enger Absprache mit der ausschreibenden Behörde in Berlin und der Tochter des Mannes organisierten die Bundespolizisten eine schnelle und unkomplizierte Rückreise mit dem Zug nach Berlin.

Freundlicherweise erklärte sich das Zugpersonal des ICE859 nach Berlin bereit, sich um den Senior zu kümmern und sicherzustellen, dass sich Vater und Tochter im Hauptbahnhof Berlin nicht verpassen.

Nur wenige Minuten nach Ankunft des ICE in Berlin informierte eine glückliche Tochter die Bundespolizei in Bielefeld über die Ankunft ihres Vaters und bedankte sich bei allen Beteiligten.

