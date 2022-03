BPOL NRW: Mönchengladbach Hbf - Bundespolizisten nehmen Betrüger fest

Wuppertal (ots) - Zwei Kinder (14) kletterten am Samstagabend (26. März), um 18.50 Uhr auf einen abgestellten Güterwaggon am alten Stellwerk des Bahnhofs Wuppertal-Steinbeck. Beamte der Bundespolizei trafen die 14-Jährigen an, klärten sie über die Gefahren im Bahnbereich auf und informierten die Eltern. Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gab es nicht. Bundespolizisten fuhren mit Sonder- und Wegerechten zum Bahnhof ...

