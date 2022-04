Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - Fahrradfahrerin bei Unfall auf der B 272 verletzt

Essingen (ots)

Eine verletzte Fahrradfahrerin und rund 2000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der B 272 am Donnerstagmittag. Eine 24-jähige Radfahrerin wollte zwischen Essingen und Hochstadt mit ihrem Liegerad von einem Feldweg kommend die B 272 queren. Hierbei übersah sie einen 58-jährigen Autofahrer der die B 272 in Richtung Hochstadt befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde durch den Unfall verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Die B 272 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

