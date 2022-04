Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit Totalschaden

Edesheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei total beschädigten Fahrzeugen kam es am Donnerstagabend, 18.30 Uhr, in der Rhodter Straße in Edesheim. Ein 35-jähriger Opel-Corsa-Fahrer befuhr die Schloßstraße in Richtung Rhodter Straße und bog hier nach rechts ab. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem von rechts kommenden 60-jährigen VW-Passat-Fahrer, der die Rhodter Straße in Richtung Rhodt befahren hatte. Beide Parteien warfen sich gegenseitig vor, den Unfall verursacht zu haben. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von ca. 5000 Euro. Die PKW waren auch nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden. Da auch noch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste eine Spezialfirma mit deren Beseitigung verständigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell