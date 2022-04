Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zusammenstoß zwischen PKW und LKW

Birkweiler (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 09.30 Uhr, wollte eine 58-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin bei Birkweiler auf die B10 in Fahrtrichtung Annweiler nach links auffahren. Hierbei übersah sie einen von links kommenden LKW, der die B10 in Richtung Landau befuhr, und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde die Frau aufgrund der ausgelösten Frontairbags nur leicht verletzt und kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Der PKW wurde im Frontbereich total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch der LKW wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 12000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde Verkehrsregelung betrieben und es kam nur kurzzeitig zur Verkehrsbeeinträchtigungen.

